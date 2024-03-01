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19:43, 1 марта 2024Забота о себе

Россиянам порекомендовали помогающие худеть без срывов продукты

Нутрициолог Кузина: запас овощей дома поможет не срываться на вредную еду

Фото: Anna Pelzer / Unsplash

Для того, чтобы не срываться на вредную еду, нужно всегда иметь дома полезные «перекусы», рассказала нутрициолог Катерина Кузина. Помогающие худеть без срывов продукты она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Кузиной, дома всегда должен быть хотя бы минимальный запас овощей и фруктов. «Если вы забываете про овощи, они у вас постоянно пропадают, лучше заранее нарезать и поставить в боковую стенку холодильника огурцы, сельдерей, морковь или яблоки. Они не портятся так быстро, как, например, клубника или малина, но содержат много витаминов», — объяснила она.

Также она посоветовала заранее сварить несколько яиц, чтобы они всегда были под рукой как самостоятельное блюдо, для приготовления сэндвича с зерновым хлебом и листьями пекинской капусты, добавления в овощной салат. Нежирный йогурт без добавок, продолжила Кузина, поможет, когда потребуется перекус или соус для салата.

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В качестве источника сложных углеводов Кузина посоветовала иметь на кухне набор круп — прежде всего гречку, которая богата белком и различными витаминами и минералами, а также перловку, полбу, киноа, но не манку и белый рис. «Отварите белое мясо птицы, измельчите и заморозьте. Так у вас всегда будет под рукой полезный ингредиент хоть для второго блюда, хоть для бульона, хоть для салата», — предложила она.

Нутрициолог посоветовала иметь дома зерновые крекеры, из которых можно сделать полезный бутерброд с отварной курицей, и орехи, которые из-за их калорийности лучше употреблять в количестве не более одной горстки в день.

Ранее диетолог Людмила Микитюк назвала продукты, помогающие нарастить мышечную массу. Тех, кто хочет получить бицепсы, она призвала добавить в меню миндаль, устриц, гречку, рис и овсянку.

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      Александра Лисица
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