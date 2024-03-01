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17:33, 1 марта 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли несколько доступных методов сохранить иммунитет крепким

Фото: Pxhere.com

Для поддержания крепкого иммунитета надо обзавестись несколькими полезными привычками, рассказала врач-инфекционист Маргарита Провоторова. Секреты хорошего иммунитета она раскрыла россиянам в беседе с aif.ru.

По словам Провоторовой, для поддержки иммунной системы важно своевременно лечить любые очаги хронической инфекции: кариес, синусит, тонзиллит, пиелонефрит. Кроме того, она порекомендовала не тратиться на иммуномодуляторы и поливитамины. «Исключение составляет, пожалуй, только витамин D. Он рекомендован для профилактического приема малышам и взрослым практически всеми мировыми клиническими рекомендациями, в том числе и российскими», — рассказала врач.

Кроме того, продолжила Провоторова, важно поддерживать здоровье микробиома, поскольку живущие на слизистых оболочках кишечника бактерии оказывают непосредственное влияние на формирование иммунитета. Для этого, по ее словам, важно правильно и сбалансированно питаться. Инфекционист предложила увеличить поступление пробиотиков, которые оказывают активизирующее действие на иммунокомпетентные клетки кишечника: это натуральный йогурт без добавления сахара, кефир, простокваша, ацидофилин, квашеная капуста, домашние овощные соления без уксуса, чайный гриб, мисо-суп.

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Также Провоторова призвала не забывать про пребиотики, которые нужны, чтобы молочнокислые бактерии полноценно работали в организме. К лучшим источникам пребиотиков она отнесла клетчатку, которая поступает в организм с цельной овсяной крупой, фасолью, чечевицей, нутом, гречкой, грибами, свеклой, яблоками, грушами, малиной, абрикосами. Кроме того, продолжила врач, важно наладить сон, регулярно заниматься физической активностью и закаливанием, стараться избегать стресса и вакцинироваться.

Ранее эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, что, если усталость не связана с повышенной физической нагрузкой, ее причиной могут быть слабый иммунитет или гормональный сбой. По словам врача, причиной хронического упадка сил могут быть низкий уровень кортизола, нехватка сна, а также железодефицитная анемия.

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      Александра Лисица
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