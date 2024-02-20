Эндокринолог назвала причины хронической усталости

Эндокринолог Лебедева назвала слабый иммунитет причиной постоянной усталости

Эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, что если усталость не связана с повышенной физической нагрузкой, то ее причиной могут быть слабый иммунитет или гормональный сбой. Эти и другие факторы, провоцирующие постоянную усталость, врач назвала в своем Telegram-канале.

По словам Лебедевой, причиной хронического недостатка сил может быть низкий уровень кортизола, нехватка сна, а также железодефицитная анемия. Для того чтобы установить точную причину, следует сдать общий анализ крови, а также анализы на кортизол и ферритин. «Также необходимо наладить режим сна. Спать необходимо ложиться в период с девяти часов вечера до полуночи и спать не менее восьми часов в сутки», — посоветовала врач.

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Также, продолжила эндокринолог, причинами упадка сил могут быть депрессия и гипотиреоз. Для устранения этой причины необходимо обратиться к врачу.

Синдром хронической усталости также может развиваться и из-за вялотекущего ОРВИ с повышением температуры и увеличением лимфоузлов. В этом случае следует после консультации с врачом сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и на антитела к вирусу Эпштейна-Барра. «К тому же необходимо клинически исключить герпес и гепатиты», — отметила доктор Лебедева.

Напоследок врач отметила, что усталость может возникать во время предменструального синдрома. Также женщина может ощущать слабость во время менопаузы. Причиной этого может быть дефицит половых гормонов или дисфункция яичников. «Диабет с набором веса и тягой к сладкому также может сопровождаться упадком сил. В этом случае следует пройти обследование, которое назначит эндокринолог», — заключила врач.

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