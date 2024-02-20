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15:32, 20 февраля 2024Забота о себе

Эндокринолог назвала причины хронической усталости

Эндокринолог Лебедева назвала слабый иммунитет причиной постоянной усталости

Фото: Pxhere.com

Эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, что если усталость не связана с повышенной физической нагрузкой, то ее причиной могут быть слабый иммунитет или гормональный сбой. Эти и другие факторы, провоцирующие постоянную усталость, врач назвала в своем Telegram-канале.

По словам Лебедевой, причиной хронического недостатка сил может быть низкий уровень кортизола, нехватка сна, а также железодефицитная анемия. Для того чтобы установить точную причину, следует сдать общий анализ крови, а также анализы на кортизол и ферритин. «Также необходимо наладить режим сна. Спать необходимо ложиться в период с девяти часов вечера до полуночи и спать не менее восьми часов в сутки», — посоветовала врач.

Человеку может недоставать энергии из-за нехватки в рационе сложных и медленных углеводов

Также, продолжила эндокринолог, причинами упадка сил могут быть депрессия и гипотиреоз. Для устранения этой причины необходимо обратиться к врачу.

Синдром хронической усталости также может развиваться и из-за вялотекущего ОРВИ с повышением температуры и увеличением лимфоузлов. В этом случае следует после консультации с врачом сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и на антитела к вирусу Эпштейна-Барра. «К тому же необходимо клинически исключить герпес и гепатиты», — отметила доктор Лебедева.

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Напоследок врач отметила, что усталость может возникать во время предменструального синдрома. Также женщина может ощущать слабость во время менопаузы. Причиной этого может быть дефицит половых гормонов или дисфункция яичников. «Диабет с набором веса и тягой к сладкому также может сопровождаться упадком сил. В этом случае следует пройти обследование, которое назначит эндокринолог», — заключила врач.

Ранее Диляра Лебедева назвала самые вредные для здоровья специи. Например, она посоветовала отказаться от красного перца и гвоздики людям с заболеваниями ЖКТ.

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      Алиса Дмитриева
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