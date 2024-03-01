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13:21, 1 марта 2024Среда обитания

Россияне бросились скупать жилье в одном регионе

Краснодарский край опередил Москву по спросу на жилье

Фото: Maska999 / Wikimedia

По итогу 2023 года Краснодарский край опередил Москву по спросу на жилье вторичного и первичного рынков. О том, что россияне бросились скупать недвижимость в регионе, сообщает «РБК» со ссылкой на данные Росреестра.

Краснодарский край занял второе место в рейтинге регионов-лидеров по спросу на жилье. С 2018-го по 2022 года включительно второй становилась Москва, а первой — Московская область. Однако в 2023-м в Краснодарском крае было заключено 659,4 тысячи сделок с жильем, а в Москве — 645,7 тысячи. Лидерство по-прежнему сохраняет Подмосковье с 749,2 тысячи сделок.

По сделкам со «вторичкой» Краснодарский край оказался первым, набрав 335,5 тысячи договоров. Второе место заняла Московская область (330,6 тысячи сделок), третье — Москвы (175 тысяч). В сделках с новостройками Краснодарский край стал третьим (75,9 тысячи сделок), в то время как Москве и области досталось первое и второе места соответственно (166,4 и 79,5 тысячи).

Ранее стало известно, что продажи новостроек в России за год выросли на 44 процента.

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      Александра Качан
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