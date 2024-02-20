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21:22, 20 февраля 2024Среда обитания

Россияне бросились скупать один вид жилья

ЦИАН: продажи новостроек в России за год выросли на 44 %

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россияне бросились скупать новостройки. За 2023 год продажи нового фонда в стране выросли на 44 процента, подсчитали аналитики ЦИАН. Релиз компании есть в распоряжении «Ленты.ру».

По итогам 2023 года число первичных сделок превысило миллион, тем самым побив рекорд двухлетней давности. В 2021 году, по данным платформы, было заключено 899 тысяч договоров долевого участия (ДДУ). Особый интерес к новому жилью россияне проявляли во второй половине года, когда стало известно о предстоящем ужесточении правил выдачи ипотеки. Также на рост продаж повлиял переток покупательского спроса со вторичного рынка, пояснили специалисты.

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Больше всего новостроем интересовались москвичи — в столице было заключено 166 тысяч сделок с первичными лотами. В области количество заключенных ДДУ приблизилось к 80 тысячам. Третьим в рейтинге компании идет Краснодарский край с 76 тысячами ДДУ. Обладателями жилплощади в новостройке стали около 65 тысяч жителей Северной столицы. Далее следуют Свердловская, Новосибирская, Тюменская и Ростовская области. При этом в Ненецкой и Еврейской автономиях специалисты не зафиксировали ни одной первичной сделки.

Ранее эксперты заявляли о снижении спроса москвичей как на первичный, так и на вторичный фонд. Число ДДУ в январе 2024-го в сравнении с прошлым годом упало на 59 процентов. Показатель по продажам готового жилья оказался минимальным с 2017 года.

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      Виктория Клабукова
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