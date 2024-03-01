Россиянин избил дразнившего его подростка и попал в колонию

В Екатеринбурге суд приговорил мужчину к 4 годам за избиение подростка

В Екатеринбурге суд приговорил 47-летнего уроженца Нижнего Тагила к четырем годам колонии общего режима за избиение 12-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Суд также взыскал с осужденного в пользу подростка 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Мужчину признали виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, в конце мая 2023 года мужчина и школьник начали спорить на лестничной клетке в подъезде одного из домов Екатеринбурга. Осужденный был знаком с одноклассником мальчика, потому что они посещали одну спортивную секцию. При этом накануне конфликта дети дразнили мужчину. В ходе ссоры осужденный начал избивать подростка. В результате его действий юноше причинена травма грудной клетки и живота, ушиб легкого и разрыв селезенки.

Ранее в Тюмени двое мужчин избили 16-летнего подростка из-за шапки.