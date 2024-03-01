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20:43, 1 марта 2024Силовые структуры

Россиянин притворился контролером и собирал деньги с пассажиров автобуса

На жителя СПб завели дело о мошенничестве за сбор денег под видом контролера

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Житель Санкт-Петербурга (СПб) собирал деньги с пассажиров автобуса, притворившись контролером, и стал фигурантом дела о мошенничестве. Об этом в Telegram-канале сообщает «Фонтанка».

По версии следствия, все произошло во Фрунзенском районе города. 55-летний мужчина надел фирменную синюю жилетку и, взяв валидатор, начал ходить по автобусам, собирая деньги с пассажиров. Когда у одной из них не оказалось подтверждения оплаты проезда, злоумышленник потребовал оплатить штраф в размере 4,5 тысяч рублей. Получив деньги от женщины, петербуржец скрылся с места преступления.

На него завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Материалы уже поступили в суд.

Ранее еще один житель Петербурга подделал документы полицейского, чтобы шантажировать проституток и бесплатно пользоваться их услугами.

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      Олеся Мицкевич
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