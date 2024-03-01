Россиянин регулярно избивал сына за его поведение и попал под следствие

В ЯНАО отца обвинили в регулярном избиение сына за его поведения

В Ямало-Ненецком автономном округе 46-летнего местного жителя обвинили в истязании несовершеннолетнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в феврале отец регулярно избивал сына из-за его поведения: он бил его руками и различными предметами. Ребенка доставили в больницу с ушибами. Сейчас органы опеки занимаются изъятием мальчика из семьи.

Возбуждено дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») УК РФ. Решается вопрос об аресте мужчины. Ранее он уже был судим.

Ранее в Ленинградской области возбудили еще одно уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя, обвиненного в избиении своих детей.