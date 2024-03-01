Россиянин шантажировал десятилетнюю школьницу и требовал у нее интимные видео

Под Краснодаром задержали мужчину, требовавшего у школьницы интимные видео

В Краснодарском крае задержали 56-летнего мужчину, который шантажировал десятилетнюю школьницу из Севастополя и требовал у нее интимные видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

По данным источника, мужчина начал общение в интернете с несовершеннолетней, представившись подростком. Сначала он делал ей комплименты, после чего стал просить обнаженные фото и видео. За них мужчина отправлял школьнице деньги. однако вскоре переписка прекратилась.

Спустя полгода мужчина объявился и потребовал новые интимные видео, а когда школьница отказала, пригрозил показать архив ее друзьям и расправиться с ее матерью. Подросток рассказала об этом матери, после чего женщина обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала мужчину, который надругался над школьницей в автобусе.