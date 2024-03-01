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10:47, 1 марта 2024Силовые структуры

Россиянин надругался над школьницей в автобусе и был задержан

В Москве полиция задержала мужчину, который надругался над школьницей в автобусе

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Москве правоохранители задержали 41-летнего мужчину, который надругался над школьницей в автобусе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, 27 февраля мужчина в салоне автобуса надругался над 11-летней девочкой. Потом он скрылся с места происшествия, а школьница рассказала о случившемся маме. Женщина и обратилась в правоохранительные органы. Силовики задержали мужчину.

В отношении него следователи завели уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Скоро ему изберут меру пресечения. Мужчине также проведут психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Ранее в Новосибирске суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы за надругательство над двумя школьницами.

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