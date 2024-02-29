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10:18, 29 февраля 2024Силовые структуры

Педофила посадили на 17 лет за сексуальное насилие над российскими школьницами

Новосибирский суд приговорил к 17 годам мужчину за надругательства над девочками

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Новосибирске суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы за надругательство над двумя школьницами. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Его отправят в колонию строгого режима. Также на протяжении восьми лет после отбытия срока осужденному запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.

Жертвами педофила стали две девочки 10 и 11 лет. Он надругался над ними у железнодорожной станции «Сеятель», угрожая убийством им и их родителям. Мужчину задержали в мае 2023 года и поместили в СИЗО.

28 февраля сообщалось, что в Архангельске поймали 38-летнего мужчину, который на протяжении пяти лет совращал своих приемных дочерей. Они рассказали о педофиле социальному педагогу, а она обратилась в полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

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      Любовь Ширижик
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