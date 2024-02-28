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19:19, 28 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин пять лет совращал приемных дочерей и попался силовикам

В Архангельске задержали мужчину, 5 лет совращавшего своих приемных дочерей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Силовики Архангельска задержали 38-летнего мужчину, который на протяжении пяти лет совращал своих приемных дочерей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, потерпевшие — девочки 2012 и 2015 годов рождения. О приемном отце, который совершал в отношении них развратные действия с 2019 года, они рассказали социальному педагогу, а работница школы уже обратилась в полицию. Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Известно, что задержанный с 2021 года состоит на учете в МВД как неблагополучный родитель. Ранее он уже был судим за разбой и кражу.

Ранее суд в Крыму приговорил к 16 годам колонии мужчину, который семь лет развращал падчерицу.

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      Олеся Мицкевич
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