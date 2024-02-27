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19:06, 27 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин семь лет развращал падчерицу и получил 16 лет колонии

Суд приговорил к 16 годам крымчанина за половые преступления против падчерицы

Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock / Fotodom

Суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима 39-летнего жителя Симферопольского района, совершившего половые преступления против падчерицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.

Мужчину признали виновным по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и 135 («Развратные действия») УК РФ.

В суде установлено, что подсудимый с декабря 2015 года по апрель 2023-го, оставаясь наедине с падчерицей в машине и по местам их жительства, совершал в отношении нее преступления сексуального характера. На момент совершения первого преступления потерпевшей было семь лет. Спустя время девочка, запуганная отчимом, обо всем рассказала матери, и та обратилась в правоохранительные органы.

Ранее в Москве задержали 31-летнего мужчину, домогавшегося маленькой падчерицы.

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      Олеся Мицкевич
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