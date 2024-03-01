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07:45, 4 марта 2024Путешествия

Россиянка отдохнула в Китае и описала цены в стране фразой «дешевле только дома»

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Российская тревел-блогерша побывала в Китае и описала цены на отдых в стране фразой «дешевле только дома». Своим опытом она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что на перелет стоит закладывать не больше 30 тысяч рублей на одного в обе стороны. Проживание в хороших гостиницах с тремя и четырьмя звездами (без завтраков) обойдется примерно в 36 тысяч рублей на 11 дней.

«Одна ночь в отеле обошлась в среднем 3,3 тысячи рублей (самый дорогой 3,9 тысячи, самый дешевый был 2,3 тысячи). Если лететь с кем-то, то сумма сократится еще наполовину», — добавила туристка.

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Поезд между Пекином и Шанхаем в обе стороны будет стоить 13,2 тысячи рублей на человека. Что касается еды — блогерша рекомендовала питаться в самых дешевых местах, поскольку в дорогих ресторанах слишком непривычная кухня. Всего на еду она потратила примерно 26 тысяч рублей (около двух тысяч рублей в сутки).

«Когда я подвела общий итог, сколько стоит двухнедельный отпуск в Китае, то была просто в шоке, ведь дешевле только дома, пожалуй: 111 тысяч рублей, если едешь один, и 93 тысячи, если вдвоем», — заключила она.

Ранее тревел-блогерша перечислила несколько особенностей жизни в Китае, которым завидует. В частности, она призналась, что из-за большого количества камер видеонаблюдения чувствовала себя в безопасности.

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      Зарина Дзагоева
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