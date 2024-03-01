Россиянка уснула в такси и стала жертвой домогательств водителя

В Петербурге женщина уснула в такси и стала жертвой домогательств водителя

В Петербурге женщина уснула в такси и стала жертвой домогательств водителя. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в ночь на 29 февраля 31-летний уроженец Киргизии решил выполнить заказ из Колпино в область. Пассажирка заняла заднее сиденье и уснула. Когда они приехали на место, таксист попытался ее разбудить, но девушка не проснулась. Тогда иностранец пересел на заднее сиденье и стал ее домогаться. В этот момент россиянка проснулась и выбежала из салона машины, забыв свои вещи.

В результате 29 февраля мужчина пришел в отдел полиции, где подписал протокол явки с повинной.

Ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга таксист напал на беременную женщину и маленького ребенка и распылил им в лицо газовый баллон.