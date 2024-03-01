Россиянка залила соседей собачьей мочой

Жительница Игарки залила соседей собачьей мочой

Жительница Игарки Красноярского края затопила соседей собачьей мочой. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

Женщина по имени Надежда проживает в однокомнатной квартире по договору социального найма вместе с шестью собаками. По словам жильцов дома, она практически никогда не выгуливает своих питомцев, из-за чего те справляют нужду на пол. В результате этого у соседей снизу, семьи с детьми, на потолке образовалось пятно от мочи и отклеились обои. «Там алкаши живут внизу», — оправдалась Надежда в разговоре с другими жильцами, добавив, что она иногда выгуливает животных. Она также отказалась пустить других жильцов в квартиру, которые хотели оценить масштаб бедствия.

Помимо заливов мочой, соседи жалуются на постоянный лай собак и невыносимый запах в подъезде. Они обращались в администрацию, Роспотребнадзор и управляющую компанию. По информации канала, сотрудник УК смог попасть в проблемную квартиру, обследовал ее и составил акт, где указал, что зловонные жидкости впитываются глубоко в пол.

Женщина заявила, что в будущем собирается переехать, поскольку мэр пообещал выделить ей дом, но в ближайшее время собаки будут жить в квартире. «Обещал дом дать. Ну не сейчас, конечно, сейчас невозможно, сейчас все снегом замело», — пояснила она.

Ранее в феврале стало известно, что в Курске пенсионер построил приют для собак во дворе жилого дома и разозлил соседей.