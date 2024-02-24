Среда обитания
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18:59, 24 февраля 2024Среда обитания

Россиянин построил приют для собак во дворе жилого дома и возмутил соседей

В Курске пенсионер построил приют для собак во дворе жилого дома

Фото: Unsplash

Пенсионер построил приют для бездомных собак во дворе жилого дома в Курске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, уже четыре года мужчина собирает вещи из мусорок и делает из них будки. После в получившиеся строения он заселяет дворняжек и приковывает их цепью. Местные жители рассказали, что собаки лают 24 часа в сутки, иногда срываются с цепей и бросаются на людей.

Возмущенные соседи через суд пытались заставить пенсионера снести будки, однако мужчина смог доказать, что не нарушает никого закона. Поэтому приют все еще стоит в окружении жилых домов.

Ранее стало известно, что квартира в Медвежьегорске (Карелия) превратилась в приют для десятка собак.

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      Варвара Митина
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