Россиянин построил приют для собак во дворе жилого дома и возмутил соседей

В Курске пенсионер построил приют для собак во дворе жилого дома

Пенсионер построил приют для бездомных собак во дворе жилого дома в Курске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, уже четыре года мужчина собирает вещи из мусорок и делает из них будки. После в получившиеся строения он заселяет дворняжек и приковывает их цепью. Местные жители рассказали, что собаки лают 24 часа в сутки, иногда срываются с цепей и бросаются на людей.

Возмущенные соседи через суд пытались заставить пенсионера снести будки, однако мужчина смог доказать, что не нарушает никого закона. Поэтому приют все еще стоит в окружении жилых домов.

Ранее стало известно, что квартира в Медвежьегорске (Карелия) превратилась в приют для десятка собак.