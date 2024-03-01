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09:34, 1 марта 2024Экономика

Российские миллиардеры стали еще богаче

Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $ 11 миллиардов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Российские миллиардеры стали еще богаче — совокупное состояние богатейших предпринимателей за первые два месяца 2024 года увеличилось на 11 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Рейтинг BBI включает в себя 500 самых обеспеченных людей мира. Сейчас в него входят 26 россиян, их общее состояние на 1 марта составляет 345,11 миллиарда долларов. Заметнее других с начала года увеличилось богатство бывшего бенефициара компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, его состояние выросло на 3,86 миллиарда долларов, до 22,7 миллиарда, что позволило бизнесмену занять шестую позицию среди богатейших россиян.

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Самым богатым по-прежнему остается президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, при этом его капитал с начала года сократился на 37,1 миллиона долларов, до 31 миллиарда. Вторым стал глава «Новатэка» Леонид Михельсон с 26,8 миллиарда долларов (минус 710 миллионов с начала года). На третьем месте — совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, который за два месяца разбогател на 1,51 миллиарда долларов, увеличив состояние до 26,2 миллиарда.

Ранее социологи назвали отличительные черты и составили портрет богатейших миллиардеров России. В основном среди них мужчины из хороших семей, получившие образование в московских вузах и заработавшие свое состояние в топливно-энергетической, финансовой или промышленной сфере. Эксперты выяснили, что даже в такой узкой группе россиян наблюдается неравенство по уровню богатства. Среднее состояние бизнесменов из списка Forbes в 2011 году составляло 2,5 миллиарда долларов, при этом три четверти богатейших бизнесменов владели богатством меньше этой суммы (до 2 миллиардов).

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