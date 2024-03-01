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19:39, 1 марта 2024Россия

Российские Су-25 нанесли ракетный удар по опорному пункту ВСУ под Авдеевкой

Минобороны заявило о ракетном ударе по опорному пункту ВСУ под Авдеевкой

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«В составе боевых пар летчики на скорости около 900 километров в час, огибая рельеф местности, приблизились к линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что удары были нанесены 80-миллиметровыми неуправляемыми ракетами С-8.

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