Российские Су-25 нанесли ракетный удар по опорному пункту ВСУ под Авдеевкой

Минобороны заявило о ракетном ударе по опорному пункту ВСУ под Авдеевкой

Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«В составе боевых пар летчики на скорости около 900 километров в час, огибая рельеф местности, приблизились к линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что удары были нанесены 80-миллиметровыми неуправляемыми ракетами С-8.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала 2024 года ВСУ ежедневно теряют в среднем более 800 человек и 120 единиц вооружения. Всего с начала боевых действий Киев потерял свыше 444 тысяч военнослужащих.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.