Российские войска за неделю нанесли 23 групповых удара в зоне СВО

Минобороны России заявило о нанесении 23 групповых ударов в зоне СВО за неделю

Российские войска с 24 февраля по 1 марта нанесли 23 групповых удара в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, атаки были совершены с помощью высокоточного оружия, реактивных систем залпового огня и беспилотных летательных аппаратов. Удары были нанесены по объектам военно-промышленного комплекса Украины, которые производили разведывательно-ударные беспилотники, арсеналам и базам с горючим.

«Также поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Армия России нанесла групповой удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Высокоточным оружием был поражен, в частности, завод, выпускавший авиационные двигатели и средства связи.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.