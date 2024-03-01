Российский подросток ранил 14-летнего одноклассника гантелью и ножом на прогулке

MK.RU: в Подмосковье подросток ранил одноклассника гантелью и ножом на прогулке

В Талдомском городском округе Подмосковья подросток ранил 14-летнего одноклассника гантелью и ножом на прогулке, передает MK.RU.

Как выяснило издание, все произошло накануне вечером в окрестностях российского поселка Доброволец. У юноши возник конфликт со сверстником из-за внимания девушки.

Внезапно оппонент набросился на подростка с гантелью и ножом, причинив многочисленные ранения.

Пострадавшего увезли в больницу. Врачи диагностировали у него непроникающие ножевые ранения и травму головы.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Москве 14-летнего школьника отправили в нокаут за вранье о пятикласснице.

Впоследствии мать попросила полицейских принять меры в отношении несовершеннолетних, избивших ее сына. Сам мальчик претензий к обидчикам не высказывал.