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11:16, 1 марта 2024Россия

Российский подросток ранил 14-летнего одноклассника гантелью и ножом на прогулке

MK.RU: в Подмосковье подросток ранил одноклассника гантелью и ножом на прогулке

Фото: Pxhere.com

В Талдомском городском округе Подмосковья подросток ранил 14-летнего одноклассника гантелью и ножом на прогулке, передает MK.RU.

Как выяснило издание, все произошло накануне вечером в окрестностях российского поселка Доброволец. У юноши возник конфликт со сверстником из-за внимания девушки.

Внезапно оппонент набросился на подростка с гантелью и ножом, причинив многочисленные ранения.

Пострадавшего увезли в больницу. Врачи диагностировали у него непроникающие ножевые ранения и травму головы.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Москве 14-летнего школьника отправили в нокаут за вранье о пятикласснице.

Впоследствии мать попросила полицейских принять меры в отношении несовершеннолетних, избивших ее сына. Сам мальчик претензий к обидчикам не высказывал.

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      Анна Щербакова
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