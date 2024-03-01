Самойлова и Джиган объяснили необходимость экономить на жилье

Самойлова и Джиган сэкономили на жилье из-за детей

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган признались, что платят за аренду нового дома гораздо меньше, чем за прежнее жилье. Пара объяснила необходимость экономить на вечеринке «Проводы зимы: Super x VK», передает Super.

По словам Самойловой, теперь аренда недвижимости обходится им примерно в три раза дешевле. «Мы экономим — как многодетная семья», — добавил Джиган.

Блогер отметила, что переезд до сих пор не завершен. Семья продолжает разбирать вещи на новом месте жительства уже полторы недели. Самойлова призналась, что процесс смены жилья ей не нравится. «Это просто ад, это пытка, каторга», — рассказала звезда.

О переезде Самойловой и Джигана в новый дом стало известно в конце февраля. Нынешнее трехуровневое жилье намного меньше предыдущего, из-за чего семье не хватает места.