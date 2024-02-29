Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:50, 29 февраля 2024Среда обитания

Оксана Самойлова переехала в новый дом и пожаловалась на его тесноту

Оксана Самойлова пожаловалась, что в новом арендованном доме не хватает места

Кадр: «SamKids Ариела Лея Майя Давид» / YouTube

Блогер Оксана Самойлова вместе с мужем, рэпером Джиганом, и четырьмя детьми перебралась из одного арендованного особняка в другой. Процессом переезда и впечатлениями от нового жилья она поделилась во влоге, доступном на YouTube.

Самойлова сообщила, что переехать их семье пришлось «по независящей от них причине», и добавила, что ненавидит делать это. Блогер также отметила, что новый трехэтажный дом в три-четыре раза меньше предыдущего, и семейству не хватает места для размещения большого количества вещей.

«Все, у меня депрессия, у нас ничего не влезает. На кухне просто… кошмар! Баба, как нам жить в этом? Места уже нет вообще! Ровно ноль», — пожаловалась матери она.

Несмотря на тесноту нового дома для большой семьи, Оксана призналась, что он подходит им больше, чем предыдущий. «Нам очень нравится, как мы здесь все обустроили. Он такой миленький, уютный, гармоничный», — описала его она. Блогер также показала подписчикам несколько комнат, в том числе детские, кухню и гардеробную.

Кроме того, в арендованном доме есть лифт, кинотеатр и бассейн. Интерьер выполнен преимущественном в молочном и коричневом тонах, поскольку многие его элементы сделаны из дерева. Одной из особенностей объекта служат высокие потолки.

Ранее в этот же день бывшая участница «Дома-2» Юлия Ефременкова назвала сумму многомиллионного долга за свою квартиру в Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе увидели вражду между Шольцем и Макроном. Причиной стали слова президента Франции об Украине

      Минобороны подтвердило уничтожение отряда элитного спецназа ВСУ

      Сын Алибасова прокомментировал слухи о парализации отца

      В России перестанут предсказывать погоду по западным данным

      В Кремле уличили Макрона в отсутствии инстинкта самосохранения

      В США раскрыли блеф НАТО в отношении войны с Россией

      Российские войска заняли более выгодные рубежи под Авдеевкой

      105-килограммовая женщина сбросила 39 килограммов за восемь месяцев ради сына

      Названа дата возможного визита главы МАГАТЭ в Россию

      Живущий в Швейцарии журналист раскрыл отношение европейцев к интервью Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше