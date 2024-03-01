Россиянина осудили за нацистские призывы в интернете

В Саратове россиянину дали срок за призывы к национальной ненависти

В Саратовской области вынесен приговор 38-летнему россиянину, причастному к распространению призывов к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом в пятницу, 1 марта, «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении ФСБ России.

Как установил суд, житель Саратова распространял в интернете материалы, в которых содержались призывы ненависти по национальному и расовому признаку. За свои нацистские призывы россиянин получил полтора года условного срока, также его ждут исправительные работы сроком на два года.

12 февраля сообщалось, что МВД России объявило в розыск националиста Александра Поткина (Белова).