Семилетний ребенок получил тяжелые травмы из-за рухнувшей на него глыбы льда

Семилетний житель Печоры получил тяжелые травмы из-за падения на него глыбы льда

В Печоре на семилетнего ребенка обрушилась глыба льда, пострадавший получил тяжелые травмы. Внимание на ситуацию обратила пресс-служба СУ СКР по Республике Коми.

Инцидент в российском городе произошел во вторник, 27 февраля, возле одного из подъездов дома, расположенного на улице Советской. В результате падения глыбы льда с крыши семилетний мальчик получил травму ноги. Ребенку потребовалась госпитализация, медики установили, что ему был нанесен тяжкий вред здоровью.

По факту произошедшего региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») УК РФ. В рамках него будут выяснены подробности случившегося и установлены виновники.

Ранее стало известно, что в городе Струнине масса из снега и льда с крыши дома рухнула на 85-летнюю женщину.