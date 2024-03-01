Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:46, 1 марта 2024Среда обитания

Семилетний ребенок получил тяжелые травмы из-за рухнувшей на него глыбы льда

Семилетний житель Печоры получил тяжелые травмы из-за падения на него глыбы льда

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Печоре на семилетнего ребенка обрушилась глыба льда, пострадавший получил тяжелые травмы. Внимание на ситуацию обратила пресс-служба СУ СКР по Республике Коми.

Инцидент в российском городе произошел во вторник, 27 февраля, возле одного из подъездов дома, расположенного на улице Советской. В результате падения глыбы льда с крыши семилетний мальчик получил травму ноги. Ребенку потребовалась госпитализация, медики установили, что ему был нанесен тяжкий вред здоровью.

По факту произошедшего региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») УК РФ. В рамках него будут выяснены подробности случившегося и установлены виновники.

Ранее стало известно, что в городе Струнине масса из снега и льда с крыши дома рухнула на 85-летнюю женщину.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе начали опасаться конфискации замороженных активов России. Что мешает ЕС безнаказанно присвоить деньги Москвы?

      Рогов ответил на слова главы Пентагона о войне НАТО с Россией

      Предложен способ охладить Землю

      Американские военные нанесли два удара по ракетам хуситов

      «Кокаиновых» бегемотов Эскобара не смогли выгнать из страны

      Под Москвой подростки распылили в лицо пенсионера перцовый баллончик ради хайпа

      Зеленский начал конкурсный отбор судей в Конституционный суд Украины

      Названа стоимость самой дорогой квартиры в центре Москвы

      Католические епископы России назвали недопустимым благословение однополых пар

      Казахстан оставил Россию без своего лома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше