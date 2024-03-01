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02:02, 1 марта 2024Из жизни

Сержант полиции завалила 16-летнего преступника письмами сексуального характера

В США сержант полиции завалила любовными письмами 16-летнего преступника

Фото: Pinellas County Sheriff's Office / Fox News

В США арестовали сержанта полиции из Флориды, которая влюбилась в малолетнего преступника и написала ему около десятка писем сексуального характера. Об этом сообщает Fox News.

27-летняя Кейтлин Гомес устроилась в офис шерифа округа Пинеллас 5 января и работала в центре содержания несовершеннолетних правонарушителей города Клируотер. В среду, 28 февраля, ее взяли под стражу и обвинили в подстрекательстве ребенка к действиям сексуального характера, совершенном опекуном.

Выяснилось, что Гомес завела близкие отношения с 16-летним преступником и буквально завалила его любовными письмами. При обыске его камеры были найдены десять посланий от женщины. «В письмах подробно описывалось, что произойдет во время их первого сексуального контакта, и как развивались их отношения, пока пострадавший находился в заключении», — сказано в официальном заявлении офиса шерифа. Кроме того, среди вещей подростка нашли фотографию Гомес.

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Во время допроса женщина призналась, что написала эти письма. Она рассказала, что отношения с несовершеннолетним заключенным начались около месяца назад. В последние три недели Гомес дежурила в корпусе для мальчиков. Инструкция запрещает сотрудникам тюрьмы находиться наедине с заключенными, однако женщина несколько раз оставалась с подростком один на один.

Она также рассказала, что «мечтала о сексе с пострадавшим и собиралась жить с ним после освобождения». В данный момент женщина содержится в тюрьме округа Пинеллас. Какое наказание ей может грозить, не сообщается.

Ранее в Великобритании 20-летнюю сотрудницу тюрьмы заподозрили в романе с заключенным. Женщину отстранили от исполнения обязанностей после того, как застали ее в объятиях преступника.

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      Никита Савин
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