Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:52, 1 марта 2024Ценности

Стало известно о возвращении Zara на Украину

Financial Times: испанский бренд Zara сообщил о возвращении на Украине в апреле

Фото: Unsplash

Стало известно о возвращении испанского бренда Zara на Украину после двухлетнего отсутствия в стране. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что владеющая данной маркой компания Inditex заявила местным арендодателям, что начнет открывать магазины в начале апреля. При этом в данное время планируется возобновить работу 50 из более чем 80 торговых точек на территории государства.

Так, в первую очередь решено восстановить функционирование 20 магазинов, в том числе трех в Киеве, а затем постепенно еще 30.

В декабре 2023 года управляющие российских торговых центров назвали отечественную замену испанского бренда Zara разочарованием года. Вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин заявил, что, согласно проведенному среди арендодателей опросу, магазины Maag показали наихудшие результаты по продажам.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      «Французы не будут умирать за Украину». Париж официально заявил, что не намерен отправлять войска на помощь ВСУ

      Новый президент Финляндии захотел держать Россию на расстоянии

      Названа причина задержания осужденного легионера «Спартака» в Дубае

      ВСУ третий раз за день атаковали Белгородскую область

      Стало известно о возвращении Zara на Украину

      Врач объяснила причины выпадения волос после зимы

      Обязательную продажу валютной выручки предложили сделать бессрочной

      Чиновники из питерского поселка потратили миллион рублей на концерт Орбакайте

      В России спрогнозировали снижение ключевой ставки

      В российском городе ребенок-инвалид годами сидел дома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше