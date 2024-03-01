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00:11, 1 марта 2024Экономика

Тиньков объявил о закрытии благотворительного фонда

Тиньков объявил о закрытии благотворительного «Фонда семьи Тиньковых»

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Бизнесмен Олег Тиньков (признан иноагентом) объявил о закрытии своего благотворительного фонда. Об этом он сообщил в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Он пояснил, что такое решение было принято из-за статуса иностранного агента, который был присвоен ему Минюстом России 16 февраля. Также семья Тинькова вышла из состава попечительского «Фонда Борьбы с Лейкемией» ради сохранения этой организации.

Фонд Тинькова с 2020 года занимался системной поддержкой развития онкогематологии в России. Бизнесмен решил создать эту организацию после того, как у него был диагностирован один из самых сложных видов лейкемий — острый миелоидный лейкоз.

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      Марина Совина
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