Тиньков объявил о закрытии благотворительного «Фонда семьи Тиньковых»

Бизнесмен Олег Тиньков (признан иноагентом) объявил о закрытии своего благотворительного фонда. Об этом он сообщил в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Он пояснил, что такое решение было принято из-за статуса иностранного агента, который был присвоен ему Минюстом России 16 февраля. Также семья Тинькова вышла из состава попечительского «Фонда Борьбы с Лейкемией» ради сохранения этой организации.

Фонд Тинькова с 2020 года занимался системной поддержкой развития онкогематологии в России. Бизнесмен решил создать эту организацию после того, как у него был диагностирован один из самых сложных видов лейкемий — острый миелоидный лейкоз.