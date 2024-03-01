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18:58, 1 марта 2024Россия

Толпа мужчин жестоко избила 15-летнюю девочку на улице

В Пермском крае толпа мужчин жестоко избила 15-летнюю девочку на улице

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Пермском крае толпа мужчин жестоко избила ногами на улице 15-летнюю девочку-подростка. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным газеты, подростка избивала группа из шести человек под крики: «Бей ее. Бей, бей, бей, пожалуйста». Поваленная на землю девочка громко плакала, извинялась и умоляла прекратить.

После избиения обидчики забрали у пострадавшей телефон и сдали его в ломбард.

Как рассказала мать ребенка, ее избивали и ранее. Однако ей неизвестно, за что именно издеваются над девочкой. В результате семья не стала терпеть побои и написала заявление в полицию.

Ранее стало известно, как в Подмосковье 20 подростков толпой избили мужчину, который пытался заступиться за своего друга. Сейчас полицейские устанавливают личности нападавших, проводится проверка.

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      Владислав Толстиков
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