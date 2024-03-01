Трое россиян перевернулись на машине в Таиланде
Пикап с туристами перевернулся в национальном парке Као Китчакут в Таиланде. Об этом пишет Bangkok Biznews.
По данным издания, инцидент произошел по возвращении группы паломников с церемонии поклонения следу Будды на священной горе в четверг, 29 февраля. Девять человек получили повреждения, одного спасти не удалось. Среди пострадавших в ДТП — трое граждан России.
Отмечается, что находившаяся в машине 59-летняя россиянка была доставлена без сознания в больницу города Чантабури. Для установления диагноза ей назначили сканирование мозга.
Госпитализация также потребовалась и двум другим соотечественникам — 60-летней женщине и 54-летнему мужчине.
Ранее в Таиланде британский турист на мотоцикле попал в аварию с грузовиком и не смог выжить. ДТП произошло по дороге, ведущей с пляжа на острове Пхукет, 14 февраля. После столкновения с грузовым автомобилем мотоцикл сильно отбросило назад.