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11:23, 1 марта 2024Путешествия

Трое россиян перевернулись на машине в Таиланде

Трое россиян пострадали в ДТП в национальном парке Као Китчакут в Таиланде

Фото: Unsplash

Пикап с туристами перевернулся в национальном парке Као Китчакут в Таиланде. Об этом пишет Bangkok Biznews.

По данным издания, инцидент произошел по возвращении группы паломников с церемонии поклонения следу Будды на священной горе в четверг, 29 февраля. Девять человек получили повреждения, одного спасти не удалось. Среди пострадавших в ДТП — трое граждан России.

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Отмечается, что находившаяся в машине 59-летняя россиянка была доставлена без сознания в больницу города Чантабури. Для установления диагноза ей назначили сканирование мозга.

Госпитализация также потребовалась и двум другим соотечественникам — 60-летней женщине и 54-летнему мужчине.

Ранее в Таиланде британский турист на мотоцикле попал в аварию с грузовиком и не смог выжить. ДТП произошло по дороге, ведущей с пляжа на острове Пхукет, 14 февраля. После столкновения с грузовым автомобилем мотоцикл сильно отбросило назад.

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      Фариза Бацазова
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