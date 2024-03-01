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11:40, 1 марта 2024Россия

Участник СВО прокутил миллион рублей за одну ночь с проститутками

Участник СВО из Петербурга прогулял с тремя проститутками миллион рублей за ночь
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Участник специальной военной операции (СВО) из Санкт-Петербурга прогулял миллион рублей с тремя проститутками за одну ночь. Об этом пишет издание «Фонтанка».

По его данным, 48-летний мобилизованный петербуржец вернулся с СВО и решил «отдохнуть по полной программе». Мужчина рассказал, что заработал крупную сумму в зоне боевых действий. Поссорившись с супругой, он решил покутить с проститутками. Военный встретился со старой знакомой, которая занималась оказанием сексуальных услуг в прошлом, и ее двумя подругами.

По словам военнослужащего, он спускал деньги на такси, коттедж и сауну. Недосчитавшись миллиона рублей на своей карте после ночи с проститутками, он написал заявление в полицию. Однако позднее мужчина решил, что сам вправе решать, как тратить заработанные им деньги, и попросил не возбуждать уголовное дело. С женой он все же решил развестись.

Ранее «Фонтанка» писала, что петербуржец обратился в интим-салон в Калининском районе Петербурга, рекламу которого он нашел в интернете.

Ранее стало известно, что мобилизованный россиянин сбежал из Донецкой народной республики, чтобы поиграть в казино в Таганроге. Военный суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

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      Владислав Толстиков
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