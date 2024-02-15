Мобилизованный россиянин дезертировал ради игры в казино

«Ъ»: мобилизованный на СВО сбежал из ДНР, чтобы сделать ставки в Таганроге

Ростовский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине Андрею Малышеву, который сбежал из Донецкой народной республики (ДНР) для игры в казино. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Суд назначил ему наказание шести лет лишения свободы. Отбывать их бывший военнослужащий будет в колонии общего режима. Там он был задержан в марте 2023 года после кражи драгоценностей из частного дома, в котором военный снимал комнату.

Один из адвокатов заявлял, что в момент совершения преступлений Малышев был некомбатантом. Также утверждалось, что у него были диагностированы плоскостопие и «паталогическая зависимость от азартных игр».

В октябре 2022 года в России возбудили первое уголовное дело о дезертирстве мобилизованного. Из постановления военной комендатуры Улан-Удэ следует, что призванный в рамках частичной мобилизации житель Якутии был зачислен в военную часть в Бурятии 23 сентября. Спустя неделю он самовольно ее покинул.