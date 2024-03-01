Ударившую годовалую дочь головой о диван россиянку арестовали

В Новосибирске суд арестовал женщину, избившую до смерти годовалую дочь

Первомайский районный суд Новосибирска арестовал местную жительницу Алину Водневу за избиение годовалой дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщина пробудет под стражей до 25 марта. Ее обвиняют в преступлении по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. По версии следствия, днем 23 декабря 2023 года фигурантка схватила дочь за ноги и не менее трех раз с силой ударила ее о каркас дивана головой. В результате ребенку была причинена закрытая черепно-мозговая травма, врачи не смогли его спасти.

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