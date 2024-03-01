Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:38, 1 марта 2024Силовые структуры

Ударившую годовалую дочь головой о диван россиянку арестовали

В Новосибирске суд арестовал женщину, избившую до смерти годовалую дочь

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Первомайский районный суд Новосибирска арестовал местную жительницу Алину Водневу за избиение годовалой дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщина пробудет под стражей до 25 марта. Ее обвиняют в преступлении по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. По версии следствия, днем 23 декабря 2023 года фигурантка схватила дочь за ноги и не менее трех раз с силой ударила ее о каркас дивана головой. В результате ребенку была причинена закрытая черепно-мозговая травма, врачи не смогли его спасти.

Ранее сообщалось, что в Курской области вынесли приговор мужчине, угрожавшему ножницам семилетнему пасынку.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      «Французы не будут умирать за Украину». Париж официально заявил, что не намерен отправлять войска на помощь ВСУ

      Новый президент Финляндии захотел держать Россию на расстоянии

      Названа причина задержания осужденного легионера «Спартака» в Дубае

      ВСУ третий раз за день атаковали Белгородскую область

      Стало известно о возвращении Zara на Украину

      Врач объяснила причины выпадения волос после зимы

      Обязательную продажу валютной выручки предложили сделать бессрочной

      Чиновники из питерского поселка потратили миллион рублей на концерт Орбакайте

      В России спрогнозировали снижение ключевой ставки

      В российском городе ребенок-инвалид годами сидел дома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше