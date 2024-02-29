Россиянина осудили за угрозы ножницами семилетнему сыну бывшей супруги

Под Курском вынесли приговор мужчине, угрожавшему ножницам семилетнему пасынку

В Железногорске суд назначил 200 часов обязательных работ 34-летнему мужчине, угрожавшему ножом семилетнему сыну бывшей супруги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза причинением тяжкого вреда здоровью»).

По данным ведомства, осужденный жил с экс-женой после развода. В сентябре 2023 года пьяный фигурант подошел с ножницами к ребенку и стал угрожать. Мать оттолкнула бывшего мужа и написала заявление в полицию.

Отмечается, что у осужденного двое детей. Он раскаялся и признал вину, добавив, что угрожал ребенку из-за его непослушания.

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