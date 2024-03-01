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09:06, 1 марта 2024Бывший СССР

Уснувший пулеметчик ВСУ помог российским войскам прорвать оборону Авдеевки

Военкор Котенок: ВС России прорвали оборону Авдеевки из-за уснувшего пулеметчика

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Прорвать оборону Авдеевки российским войскам помог уснувший пулеметчик Вооруженных сил Украины (ВСУ), не заметивший начало штурма. Об этом в Telegram рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.

«Вон там в посадке сидел пулемётчик, проспал наших и решил весь исход битвы за Авдеевку. Наши их отрезали, всю ночь долбили "Чебурашку" и воинскую часть. К утру мы уже заняли их позиции, а дальше укроп побежал», — передаются в публикации слова бойца Вооруженных сил (ВС) России.

Солдат добавил, что из-за эффекта неожиданности ВСУ не смогли отойти на заранее подготовленные позиции с минными заграждениями, а в полосе многоэтажных домов украинской армии закрепиться не дали российские войска.

Ранее в ВС России раскрыли подробности штурма Авдеевского коксохимического комбината. По словам военнослужащего штурмовой группы 1-го Армейского корпуса с позывным Жук, солдаты ВСУ вышли с территории завода в спешке, бросив вооружение, в том числе натовское.

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      Глеб Палехов
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