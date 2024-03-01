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06:24, 1 марта 2024Бывший СССР

Раскрыты детали штурма «Коксохима» в Авдеевке

Боец Жук: ВСУ бросали вооружение на «Коксохиме» в Авдеевке во время штурма ВС РФ

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при начале захвата штурмовыми группами Вооруженных сил (ВС) России Авдеевского коксохимического комбината стремительно покидали свои позиции, бросая вооружение, в том числе натовское. Такие детали в беседе с РИА Новости раскрыл военнослужащий штурмовой группы 1-го Армейского корпуса с позывным Жук.

По его словам, зайдя в первое здание завода, российские военные разминировали его — «проложили тропу остальным группам».

«Мы продвинулись в следующую точку. И так по очереди. Одна группа занимала одну точку, прикрывала нас. И мы занимали следующий рубеж. Рубеж за рубежом, здание за зданием. Потом удалось нам занять высоту», — сказал военный.

Также он рассказал о штурме прилегающих к заводу позиций под условным названием «дачи» накануне штурма авдеевского «Коксохима». ВСУ расставили там много мин-ловушек с оптическим наведением. Также на этих позициях было брошено много натовского вооружения, в том числе американские противотанковые комплексы Javelin и дроны-камикадзе.

«Противник бежал быстро, очень быстро — побросал оружие, побросал вооружение, средства связи, разведки», — продолжил Жук.

При штурме российских военных постоянно атаковали дронами-камикадзе, из-за чего приходилось продвигаться перебежками, не останавливаясь на одном месте. «Когда поняли, что врага уже, в принципе…, нет, начали быстро уже продвигаться, то есть именно давить», — заключил боец.

26 февраля российские войска взяли под контроль поселок Ласточкино под Авдеевкой. В боях на данном направлении участвовали подразделения российской группировки войск «Центр». Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских сил 17 февраля.

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      Марина Совина
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