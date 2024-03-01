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10:13, 1 марта 2024Бывший СССР

В Белоруссии мужчину осудили по статье об эстремизме после взрыва петарды

В Белоруссии осудили дальнобойщика, взорвавшего петарду рядом с военным конвоем

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Белоруссии осудили дальнобойщика, взорвавшего петарду рядом с военными. О вынесении приговора 50-летнему мужчине рассказал правозащитный центр «Весна» в Telegram-канале.

По версии следствия, вечером 11 мая 2023 года в районе села Ясень водитель взорвал сделанную им петарду рядом с остановившимся военным конвоем. Пиротехническое изделие дальнобойщик бросил в сторону солдат, после чего попытался скрыться. Но военные заблокировали машину мужчины и задержали его.

Изначально в отношении водителя было возбуждено дело о хулиганстве. Однако за найденную экстремистскую символику внутри машины и подписки на запрещенные каналы в социальных сетях его также привлекли к ответственности по статье о создании экстремистского формирования либо участие в нем.

29 февраля Минский городской суд огласил приговор дальнобойщику. За участие в экстремистском формировании ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что гражданина Израиля, прилетевшего к родственникам в Минск, не пустили на территорию Белоруссии. Причиной этого стала подписка на Telegram-канал.

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      Екатерина Грищенко
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