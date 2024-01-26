Израильтянина не пустили в Белоруссию из-за подписки на Telegram-канал

Гражданина Израиля не пустили в Белоруссию из-за подписки на Telegram-канал

Гражданина Израиля, прилетевшего в Белоруссию навестить родных, не пустили на территорию страны из-за подписки на Telegram-канал. Об этом сообщает «Радио Свобода» (включено Минюстом России в реестр иностранных агентов).

Израильтянин родился в Белоруссии, но живет в другой стране уже около 30 лет. После обострения израильско-палестинского конфликта в 2023 году его дочь с маленькими детьми отправилась в Белоруссию к родственникам, чтобы переждать опасное время, а 16 января он вместе с женой полетел встретиться с ними.

Как рассказал гражданин Израиля, когда он прилетел в аэропорт Минска, пассажиров его рейса стали через одного отводить. Его жене удалось пройти, а к нему у пограничников возникли вопросы. По словам мужчины, неизвестный в штатском взял у него телефон и стал расспрашивать о подписках на запрещенные каналы в Telegram.

В ходе проверки у него нашли подписку на один из таких каналов, после чего сказали, что не могут его пропустить. Сам израильтянин утверждает, что не знал о том, что канал является запрещенным.

Он отмечает, что после этого представители авиакомпании «Белавиа» предложили ему вернуться в Израиль за 100 долларов. По словам мужчины, он заметил, что депортировать его должны бесплатно, но сотрудники авиакомпании начали намекать, что в самолете может не быть мест.

В ноябре 2023 года в Белоруссии суд приговорил мужчину к 15 суткам ареста за фотографию на странице его друга в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что гражданин в открытом доступе во вкладке «Друзья» разместил изображение в виде надписи Belsat.