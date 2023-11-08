Белоруса осудили за аватар друга «ВКонтакте»

В Могилеве белоруса осудили за аватар друга в соцсети «ВКонтакте»

Октябрьский районный суд города Могилева приговорил мужчину к 15 суткам ареста за фотографию на странице его друга в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает правозащитный центр «Весна» в Telegram.

Белоруса осудили по статье 19.11 Кодекса об административных правонарушениях республики «Распространение экстремистских материалов». По данным следствия, с помощью своего аккаунта во «ВКонтакте» гражданин в открытом доступе во вкладке «Друзья» разместил изображение в виде надписи «Belsat», которую на своей странице в качестве аватара использовал пользователь с именем «Belsat TV».

В ходе судебного заседания мужчина подтвердил, что знал о признании интернет-ресурсов польского телеканала «Белсат» экстремистскими, однако на момент добавления страницы в список друзей соответствующее изображение профиля отсутствовало. Свою вину житель Могилева не признал.

Ранее стало известно, что осужденного за неуплату налогов белорусского нобелевского лауреата Алеся Беляцкого в колонии отправили работать на деревообработку. Его жена сообщает, что здоровье Беляцкого ухудшается.