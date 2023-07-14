В Белоруссии Нобелевского лауреата отправили работать на деревообработке

Осужденного Нобелевского лауреата Беляцкого отправили работать на деревообработке

Осужденного Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого в колонии отправили работать на деревообработке. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна» в Telegram.

Жена Беляцкого Наталья Пинчук рассказала, что тот редко пишет в письмах о своем здоровье, но иногда проскальзывают намеки на то, что оно ухудшается.

Также Пинчук заявила, что у нее есть основания полагать, что на ее мужа вновь оказывается психологическое давление, которое обрывает связь с его родственниками и еще больше затрудняет его пребывание в тюрьме.

Судебный процесс над лауреатом Нобелевской премии мира правозащитником Алесем Беляцким начался 5 января. По версии следствия, он получил незаконные доходы от работы правозащитного центра, не имевшего официальной регистрации в Белоруссии. Всего Беляцкий якобы не уплатил налогов на сумму 113 тысяч белорусских рублей (около 4 миллионов российских рублей). 3 марта 2023 года его приговорили к 10 годам колонии.

Беляцкий получил Нобелевскую премию мира в 2022 году. В 1996-м создал правозащитный центр «Весна», продвигающий права человека в республике и оказывающий юридическую помощь политическим заключенным.