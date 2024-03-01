В ДНР рассказали об уничтожении колонны ВСУ близ Часова Яра

Советник главы ДНР рассказал об уничтожении колонны ВСУ под Часовым Яром

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал об уничтожении колонны бронетехники и личного состава Вооруженных сил Украины, его слова передает ТАСС.

«Наши войска накрыли колонну бронетехники и личного состава вооруженных формирований Украины под Часовым Яром», — сообщил Кимаковский, добавив, что уничтожено несколько единиц бронетехники и около двух десятков военнослужащих. Украинские военные, по его словам, безуспешно пытались замаскироваться.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что прорвать оборону Авдеевки российским войскам помог уснувший пулеметчик ВСУ, не заметивший начало штурма. Один из солдат добавил, что из-за эффекта неожиданности ВСУ не смогли отойти на заранее подготовленные позиции с минными заграждениями, а в полосе многоэтажных домов украинской армии закрепиться не дали российские войска.