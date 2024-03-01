В Госдепе заподозрили Путина в слежке за Конгрессом США

Миллер: Путин лично следит за бездействием Конгресса США в вопросе Украины

Президент России Владимир Путин лично следит за бездействием Конгресса США в вопросе согласования дополнительной помощи Украине. Такое мнение высказал в ходе брифинга официальный представитель государственного департамента США Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

«Я знаю, что наши противники пристально наблюдают за действиями Конгресса, когда речь заходит об Украине. Самое важное, что президент Путин, я убежден, смотрит и ждет», — сказал Миллер. Он уточнил, что внимание союзников также приковано к событиям на Капитолийском холме.

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что каждый месяц Киеву от Запада требуется до трех миллиардов долларов финансовой помощи. Он пояснил, что эта сумма жизненно необходима для обеспечения социальных расходов.