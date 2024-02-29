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08:07, 29 февраля 2024Бывший СССР

На Украине назвали сумму ежемесячно необходимой помощи

Глава Минфина Украины Марченко: Киеву ежемесячно нужно до $3 миллиардов помощи

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Каждый месяц Киеву от Запада нужно до трех миллиардов долларов финансовой помощи. Об этом заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко.

Он пояснил, что такая сумма в 2024 году жизненно необходима для обеспечения социальных расходов. «Мы не можем допустить задержку в привлечении внешнего финансирования», — предупредил чиновник.

26 февраля The Guardian подсчитал, что Европе необходимо отправлять примерно десять процентов расходов на оборону для помощи Украине ради победы страны в конфликте с Россией. Кроме того, отмечает издание, что если США не продолжат предоставлять Украине военную помощь, то этот показатель для европейских стран возрастет до 20 процентов.

Ранее член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц заявил, что выделенные США средства на поддержку Киева растекаются по мировым столицам отмывания денег. Политик рассказал, что Конгресс пока заблокировал большее финансирование для Украины и отстранил бывшего спикера палаты представителей Кевина Маккарти, который санкционировал передачу Украине 115 миллиардов долларов.

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      Марина Совина
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