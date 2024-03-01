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05:49, 1 марта 2024Бывший СССР

В Херсонской области заявили о неготовности наемников ВСУ противостоять России

Депутат Херсонской думы Барбашов: наемники ВСУ не готовы противостоять РФ на СВО

Фото: Stringer / Reuters

Количество западных наемников, желающих отправиться на Украину для участия в конфликте на стороне Вооруженных сил республики (ВСУ), начало резко снижаться. По словам депутата Херсонской областной думы Юрия Барбашова, причина в том, что иностранцы осознали свою неготовность противостоять России, которая выливается в большие потери, передает РИА Новости.

«Если раньше было много европейцев, представителей правых идей, которые шли в украинские нацистские батальоны, то сейчас их стало значительно меньше. Сейчас данные говорят о том, что США используют свои южноамериканские колонии для набора наемников и затыкания дыр в рядах ВСУ», — обратил внимание Барбашов.

Депутат отметил, что раньше наемники воспринимали поездки в зону украинского конфликта как «охоту на русских», но столкнулись с суровой реальностью — серьезной угрозой безопасности собственной жизни.

Ранее американец Джейсон Фриман, служивший на Украине, назвал самую большую проблему украинской армии. Это упрямство командиров, которые губят солдат, не желая слушать бойцов с опытом с других сражениях.

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