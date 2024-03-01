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17:15, 1 марта 2024Бывший СССР

В Казахстане задержали советника премьер-министра республики

КазТАГ: в Казахстане задержали советника премьера республики Кожагапанова

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Казахстане задержали советника премьер-министра республики Ерлана Кожагапанова. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает агентство КазТАГ.

Отмечается, что Кожагапанова задержали в Алма-Ате сотрудники Агентства по противодействию коррупции в связи с уголовным делом о хищении бюджетных средств.

Ранее стало известно, что младшую дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алию и жену экс-председателя Конституционного совета республики Игоря Рогова Валентину заподозрили в рейдерстве. По данным КазТАГ, в 2003 году Алия Назарбаева якобы захватила семь нефтебаз и 96 автозаправок, стоимость которых к тому времени составляла 170 миллионов долларов.

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