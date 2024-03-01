В Кремле отказались давать комментарии родным Навального в день похорон

Песков отказался давать какие-либо комментарии родным Навального в день похорон

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался давать какие-либо комментарии родным Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) в день его похорон, передает ТАСС.

1 марта на Борисовском кладбище в Москве пройдут похороны Навального.

Пресс-секретарь президента России также не стал давать оценок деятельности Навального. Он напомнил о необходимости соблюдения закона в день похорон Навального.

До этого Песков уверял, что Кремлю ничего не было известно об обсуждении обмена отбывавшего срок в исправительной колонии №3 Алексея Навального на осужденного в Германии Вадима Красикова.