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12:58, 1 марта 2024Россия

В Кремле оценили послание Путина Федеральному собранию

Песков: Путин в послании парламенту озвучил самый квалифицированный прогноз

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию дал самый квалифицированный прогноз развития государства. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Разумеется, послание оценивается весьма и весьма высоко, разумеется, послание абсолютно конкретное, абсолютно содержательное, предметное. Главным образом там идет речь о том, как страна будет в следующие шесть лет развиваться», — сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, послание Путина стало его предвыборной программой в качестве кандидата на выборы президента. Действующий глава государства в ходе послания представил то мировоззрение, которому он будет следовать в следующие шесть лет.

Путин огласил послание парламенту 29 февраля. Оно стало рекордным по продолжительности и продлилось более двух часов. В самом начале Путин затронул темы СВО, отношений с Западом, стратегической стабильности, а позже перешел к той части, которую Песков предложил считать его предвыборной программой.

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      Анастасия Шейкина
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