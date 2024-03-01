В Кремле в день похорон Навального напомнили о наказании за одно нарушение

Песков в день похорон Навального напомнил об ответственности за незаконные акции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в день похорон Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) напомнил об ответственности за незаконные несанкционированные акции. Слова представителя Кремля передает ТАСС.

В беседе с журналистами Песков отказался комментировать призывы сторонников Навального выходить к стихийным мемориалам, однако подчеркнул, что нужно соблюдать закон, нарушением которого будут считаться любые несанкционированные публичные мероприятия. «Соответственно, те, кто будут в них участвовать, будут нести ответственность опять же в соответствии с действующим законом», — предупредил он.

На вопрос о том, может ли Кремль оценить деятельность Навального, Песков давать комментарий отказался.

Ранее стало известно, что соратники Алексея Навального отказались от помещения для прощания на 500 человек на Хованском кладбище, которое им предложили представители госструктур. В результате был куплен участок стоимостью примерно в три миллиона рублей на Борисовском кладбище.