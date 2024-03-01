Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:08, 1 марта 2024Россия

В Кремле в день похорон Навального напомнили о наказании за одно нарушение

Песков в день похорон Навального напомнил об ответственности за незаконные акции

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в день похорон Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) напомнил об ответственности за незаконные несанкционированные акции. Слова представителя Кремля передает ТАСС.

В беседе с журналистами Песков отказался комментировать призывы сторонников Навального выходить к стихийным мемориалам, однако подчеркнул, что нужно соблюдать закон, нарушением которого будут считаться любые несанкционированные публичные мероприятия. «Соответственно, те, кто будут в них участвовать, будут нести ответственность опять же в соответствии с действующим законом», — предупредил он.

На вопрос о том, может ли Кремль оценить деятельность Навального, Песков давать комментарий отказался.

Ранее стало известно, что соратники Алексея Навального отказались от помещения для прощания на 500 человек на Хованском кладбище, которое им предложили представители госструктур. В результате был куплен участок стоимостью примерно в три миллиона рублей на Борисовском кладбище.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Французы не будут умирать за Украину». Париж официально заявил, что не намерен отправлять войска на помощь ВСУ

      Назван способ избежать поломки смартфона Xiaomi при обновлении

      Путин опроверг данные о планах России разместить ядерное оружие в космосе

      В Минобороны перечислили взятые Россией под контроль за неделю населенные пункты

      Ударившую годовалую дочь головой о диван россиянку арестовали

      Стали известны гаранты безопасности Украины в мирном договоре 2022 года

      Россия захотела запустить безвизовые турпоездки с Индией

      В Кремле связали слова главы Пентагона со справедливостью СВО

      Губернатор сообщил об обстреле российского региона со стороны Украины

      Карпин назвал расширенный состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше