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19:18, 1 марта 2024Бывший СССР

В Латвии началось отчуждение земли для строительства полигона НАТО

В Латвии началось проектирование полигона для НАТО, запланированного в 2022 году

Фото: Alexander Welscher / Globallookpress.com

В Латвии началось проектирование и отчуждение земель для военного полигона в Селии, решение о постройке которого было принято на саммите НАТО. Об этом сообщает издание LSM.

Как сообщили в Центре военных объектов и закупок национальной обороны Латвии, для строительства полигона уже началось отчуждение имущества, самой большой проблемой может стать инфраструктура — возведение дорог и мостов для полигона.

Заместитель начальника объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии Каспарс Здановскис рассказал, что военнослужащие уже используют и использовали уже много лет полигон для своих целей, хотя строительство еще не началось.

«Мы уже определили текущую ситуацию в отношении транспортной инфраструктуры и ее возможностей. Сейчас нас ждет очередная встреча с Минобороны, где будут конкретно указаны те потребности, которые потребуются для использования, обслуживания военного полигона», — заявили в отделе координации политики безопасности Минтранса Латвии.

О необходимости строительства полигона для увеличения контингента НАТО в Латвии летом 2022 года говорил министр обороны страны Артис Пабрикс.

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