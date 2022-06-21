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В Латвии назвали условия увеличения контингента НАТО в стране

Глава Минобороны Пабрикс заявил о планах разместить в Латвии 2500-5000 военнослужащих НАТО

Фото: Виктор Лисицын / globallookpress.com

Для увеличения контингента НАТО в Латвии потребуется новый полигон, склады и казармы. Об этом плане заявил министр обороны Артис Пабрикс в интервью в передаче «900 секунд» на телеканале TV3, пишет Delfi.

«Мадридский саммит НАТО даст нам возможность, за которую мы боремся, но на подготовку потребуется около двух лет», — назвал сроки выполнения условий Пабрикс. Для выполнения требований военного комитета альянса, отметил министр, стране нужно разместить на постоянной основе около 2,5-5 тысяч военнослужащих, это позволит преобразовать существующий «батальон +» в бригаду.

Кроме того, государство также ожидает поставки ракет противовоздушной обороны со стороны Испании.

Ранее президент Латвии Левитс заявил о намерении Риги усилить восточный фланг НАТО пятью тысячами военных. По словам президента, такое количество необходимо для сдерживания российской агрессии.

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Алевтина Запольская
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